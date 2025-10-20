Pontorson. Un adolescent percuté par une voiture grièvement blessé

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé dimanche 19 octobre vers 16h à Pontorson, au lieu-dit Chaussée de Ville Chérel. Son scooter a été percuté par une voiture.

Le jeune a été évacué vers le centre hospitalier d'Avranches

Le jeune homme a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, médicalisé sur place puis évacué vers le centre hospitalier d'Avranches.

