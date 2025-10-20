Tennis de table. La France championne d'Europe grâce aux frères Lebrun et Gauzy

Vingt-sept ans après son dernier sacre dans la discipline, l'équipe de France de tennis de table, emmenée par les frères Lebrun et Simon Gauzy, a remporté le titre de championne d'Europe par équipes, dimanche 19 octobre à Zadar, en Croatie. Ils ont battu la Roumanie en trois matchs.

Le Normand Thibault Poret dans l'équipe

Dans l'équipe tricolore se trouvait également le Normand Thibault Poret, originaire de Nointot en Seine-Maritime et qui évolue cette saison au SPO Rouen. Il était sur le banc des remplaçants.

Les Français n'avaient pas été champions d'Europe depuis 1998. A l'époque, il y avait déjà un Normand, Eric Varin. Le Caennais qui a fait ses débuts au Caen TTC, était aussi passé par le SPO Rouen. Il évolue désormais au CP Quevillais à Petit-Quevilly.