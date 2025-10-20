En ce moment ET BAM MENTISSA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tennis de table. La France championne d'Europe grâce aux frères Lebrun et Gauzy

Sport. En tennis de table, les tricolores sont devenus champions d'Europe, dimanche 19 octobre, grâce aux frères Lebrun et Simon Gauzy. 27 ans que l'équipe de France ne s'était plus imposée dans cette compétition.

Publié le 20/10/2025 à 08h45 - Par Gilles Anthoine
Tennis de table. La France championne d'Europe grâce aux frères Lebrun et Gauzy
L'équipe de France est devenue championne d'Europe de tennis de table grâce aux frères Lebrun et Simon Gauzy. - Julien Delastre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Vingt-sept ans après son dernier sacre dans la discipline, l'équipe de France de tennis de table, emmenée par les frères Lebrun et Simon Gauzy, a remporté le titre de championne d'Europe par équipes, dimanche 19 octobre à Zadar, en Croatie. Ils ont battu la Roumanie en trois matchs.

Le Normand Thibault Poret dans l'équipe

Dans l'équipe tricolore se trouvait également le Normand Thibault Poret, originaire de Nointot en Seine-Maritime et qui évolue cette saison au SPO Rouen. Il était sur le banc des remplaçants.

Les Français n'avaient pas été champions d'Europe depuis 1998. A l'époque, il y avait déjà un Normand, Eric Varin. Le Caennais qui a fait ses débuts au Caen TTC, était aussi passé par le SPO Rouen. Il évolue désormais au CP Quevillais à Petit-Quevilly.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tennis de table. La France championne d'Europe grâce aux frères Lebrun et Gauzy
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple