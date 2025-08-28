[En images] Tennis de table. Les champions français ont fait le spectacle près d'Alençon

Le centre culturel Henri Gardien d'Arçonnay, près d'Alençon, a fait salle comble, mercredi 27 août. Le club de tennis de table de la commune y a rassemblé quatre pongistes français parmi les meilleurs de leur génération pour un gala de près de 3h.

La jeune Nina Guo Zheng est licenciée à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. - Simon Lebaron

Faire participer le public

La joueuse de Grand-Quevilly Pauline Chasselin, championne de France en 2025, a affronté la Normande Nina Guo Zheng, n°5 mondiale chez les moins de 15 ans, devant un public d'abord timide. Pour les réveiller, elle a harangué les spectateurs et s'est laissée coacher par un jeune garçon dans le public sur certains services.

A 28 ans, Pauline Chasselin est devenue championne de France en mars 2025. - Simon Lebaron

Nina Guo Zheng fait partie des meilleures joueuses mondiales de moins de 15 ans. - Simon Lebaron

Les tribunes ont commencé à donner plus de voix au fur et à mesure de la belle rencontre. Et encore plus lors du double mixte, avec l'entrée sur le terrain de Flavien Coton, champion d'Europe U21, et le Seinomarin Thibault Poret, 4e meilleur joueur français.

Thibault Poret jouera cette saison avec le club de Rouen. - Simon Lebaron

Promouvoir le tennis de table

En fin de soirée, les deux jeunes pongistes ont régalé l'audience lors du match en simple, avec tantôt des coups décontractés et osés, tantôt des échanges dignes de leur renommée internationale. Le tout ponctué d'une forte interaction avec les spectateurs. Les arbitres ont même échangé quelques balles avec les deux joueurs.

Le président du club organisateur, Jean-Marc Colin, avait pour volonté de promouvoir le tennis de table. Objectif atteint grâce à ses invités.