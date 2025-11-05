En ce moment GOOD FEELING FLO RIDA
Rouen. A 15 ans, elle impressionne déjà : Nina Guo Zheng, nouvelle star du tennis de table

Sport. A seulement 15 ans, Nina Guo Zheng a déjà un sacré palmarès.La jeune pongiste partage son parcours qui mêle études et sport.

Publié le 05/11/2025 à 16h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. A 15 ans, elle impressionne déjà : Nina Guo Zheng, nouvelle star du tennis de table
Nina Guo Zheng a participé à la compétition WTT Youth Star Contender à Podgorica, au Monténégro, du 17 au 19 octobre 2025, dans la catégorie U19 aux côtés de Nathan Pilard. - WTT

Nina Guo Zheng a commencé à jouer au ping-pong à l'âge de 6 ans à Caen, son premier club, en suivant les pas de sa mère Yuan Zheng et de son frère Dorian Zheng. "Tous les deux ont été professionnels. Ma mère pour l'équipe de Chine et mon frère pour celle de France", témoigne la jeune pongiste. Depuis, Nina Guo Zheng enchaîne les succès. Elle décroche la médaille de bronze lors des championnats de France seniors en mars 2025 et la médaille d'or lors de la WTT Youth Star Contender à Podgorica au Monténégro en octobre dernier dans la catégorie U19 (moins de 19 ans, catégorie juniors) avec son coéquipier Nathan Pilard. En 2023, les deux jeunes athlètes avaient déjà remporté le prix de champion d'Europe en double mixte dans la catégorie U15 (moins de 15 ans).

Combiner le tennis de table et le lycée

Nina Guo Zheng s'entraîne au Centre régional jeunesse et sports de Petit-Couronne, "du lundi au vendredi, affirme la jeune athlète, 2 fois par jour soit une vingtaine d'heures par semaine." Ce rythme intense l'empêche d'assister à certains cours mais elle sait s'organiser pour les rattraper : "Par exemple, quand je vais en compétition, je travaille dans le train ou dans l'avion. L'idée est de concilier les études et le sport." Nina Guo Zheng apprécie jouer et vise la performance. Elle aspire à pousser cette discipline aussi loin que possible, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Mais elle est aussi d'avis que le sport de haut niveau ne peut être qu'éphémère. "Ce n'est pas le sport qui va faire toute ma vie. C'est pour ça que je privilégie plutôt les études. Plus tard j'aimerais me tourner vers la médecine." Sa vie à 100 à l'heure pourrait être source de stress, mais comme derrière une table, Nina Guo Zheng sait gérer la pression. "Il ne faut pas vraiment y penser. Il faut juste se concentrer, essayer de progresser et jouer son jeu." Un stress tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière. Son niveau déjà élevé lui donne la possibilité de jouer contre des adversaires plus expérimentées mais Nina Guo Zheng fait déjà preuve d'une grande maturité. "Quand je joue devant des filles plus âgées, je me dis que je n'ai rien à perdre." La jeune pongiste pense qu'elle a encore beaucoup à apprendre : "Je n'ai pas encore cette rage à l'attaque mais j'y travaille." Et l'entraînement porte ses fruits car elle a montré une progression en termes de rapidité et d'agressivité. Des capacités qu'elle pourra mettre en pratique lors de son prochain championnat du monde jeune en U15, qui se tiendra à Cluj-Napoca en Roumanie, du 23 au 30 novembre.

