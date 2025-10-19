En ce moment LITTLE BIT OF LOVE TOM GRENNAN
[En images] Caen. Game Boy, Pong, Action Man... retour dans les années 90 avec l'entreprise Arcade Café

Loisir. Hugo Charpeine est à la tête de l'entreprise événementielle Arcade Café, implantée à Bénouville, qui propose de louer des décors et jeux des années 90 pour des soirées 100% nostalgie.

Publié le 19/10/2025 à 16h00 - Par Elvire Alix
[En images] Caen. Game Boy, Pong, Action Man... retour dans les années 90 avec l'entreprise Arcade Café
Sur cette Game Boy géante, inspirée de la mythique console Nintendo des années 90, on retrouve des jeux emblématiques. En version grandeur nature, on peut jouer à Tetris ou à la toute première version de Mario Bros.

Pac-Man, Mario Bros, Pong ou encore Friends : qui n'a jamais évoqué avec nostalgie ces jeux et séries qui ont marqué toute une génération ? Les enfants des années 90, en particulier, ressentent aujourd'hui une vraie tendresse pour ces symboles de leur jeunesse. Et Hugo Charpeine l'a bien compris en fondant l'entreprise Arcade Café.

Le jeu Suspens, est un jeu en bois des années 90 qui demande concentration et dextérité. Il s'agit de placer une boule de couleur sur la grappe centrale à l'aide d'un bâtonnet, sans faire tomber celles déjà mises en place.Le jeu Suspens, est un jeu en bois des années 90 qui demande concentration et dextérité. Il s'agit de placer une boule de couleur sur la grappe centrale à l'aide d'un bâtonnet, sans faire tomber celles déjà mises en place.

Son concept : proposer des jeux grandeur nature, inspirés de classiques rétro ou de jouets cultes. Certains sont entièrement imaginés par Hugo  Charpeine et fabriqués sur mesure dans des ateliers, d'autres sont importés, parfois même depuis les Etats-Unis. L'objectif ? Trouver des pièces uniques, à la fois décoratives et ludiques, qui suscitent une véritable émotion.

Parmi les lieux emblématiques des années 90, il y a les vidéo clubs. Aujourd'hui presque tous disparus, ils rappellent ces moments en famille où l'on choisissait un film au magasin du coin avant de le rapporter après le visionnage.Parmi les lieux emblématiques des années 90, il y a les vidéo clubs. Aujourd'hui presque tous disparus, ils rappellent ces moments en famille où l'on choisissait un film au magasin du coin avant de le rapporter après le visionnage.

"Au lancement de mon entreprise, je pensais surtout viser les événements d'entreprise ou les mariages", raconte-t-il. "Mais finalement, je reçois beaucoup d'appels de particuliers qui veulent organiser des anniversaires ou des soirées entre amis."

Ce décor prend la forme d'un mange-debout. Les invités peuvent y boire un verre tout en jouant à Pong, le célèbre jeu inspiré du tennis de table, où deux joueurs s'affrontent en déplaçant une raquette virtuelle.Ce décor prend la forme d'un mange-debout. Les invités peuvent y boire un verre tout en jouant à Pong, le célèbre jeu inspiré du tennis de table, où deux joueurs s'affrontent en déplaçant une raquette virtuelle.

Prochainement, les visiteurs pourront découvrir de nouvelles créations originales : une cabine de jouets "Action Man et Barbie" ou encore un Mastermind géant, actuellement en construction. Derrière cette idée, une envie simple : "Faire revivre la magie du jeu, celle qui traverse les générations et fait retomber tout le monde, le temps d'une fête, en enfance." A terme, l'idée est d'ouvrir un bar consacré à ces jeux d'un autre temps.

Très populaire aux Etats-Unis, ce jeu s'apparente au baby-foot, mais version hockey sur glace. Originaire de la ville de Buffalo, il permet aux joueurs de faire pivoter leurs hockeyeurs pour frapper un palet à la place de la balle.Très populaire aux Etats-Unis, ce jeu s'apparente au baby-foot, mais version hockey sur glace. Originaire de la ville de Buffalo, il permet aux joueurs de faire pivoter leurs hockeyeurs pour frapper un palet à la place de la balle.

