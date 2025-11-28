Jeu. Gagnez votre Nintendo Switch 2 avec le jeu Let's Sing 2026

Sur Tendance Ouest, nous commençons ce mois de décembre avec un cadeau qui va clairement mettre de l'ambiance sous le sapin… et dans votre salon : la toute nouvelle console Nintendo Switch 2, accompagnée du jeu Let's Sing 2026 !

La Nintendo Switch 2, c'est simple : c'est la console que tout le monde veut sous son sapin. Un écran plus grand, plus lumineux, des couleurs super belles, des jeux qui se lancent instantanément, et surtout les nouvelles manettes magnétiques Joy-Con 2. Vous les clipsez, clic, ça tient tout seul !

Et comme toujours avec Nintendo, vous jouez où vous voulez, quand vous voulez : sur la télé à la maison, posé sur la table pendant un apéro, ou en mode portable dans les transports.

Et l'avantage, c'est que vous gardez aussi vos jeux Nintendo Switch actuels : Mario, Zelda, Just Dance… tout continue de fonctionner.

On rajoute aussi le jeu Let's Sing 2026

Tendance Ouest vous offre aussi Let's Sing 2026, le jeu de karaoké qui revient encore plus fort cette année. Vous allez pouvoir chanter sur 40 hits que vous entendez sur Tendance Ouest :

Ed Sheeran, Pierre Garnier, Benson Boone Louane, Imagine Dragons, Santa, Helena, Billie Eilish…

Et le jeu va encore plus loin : vous chantez sur les vrais clips officiels, vous pouvez jouer en solo, en duo ou à plusieurs, et votre smartphone sert de micro !

