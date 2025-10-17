Jeu. "Dans ma boîte à gants" : gagnez votre jeu Mario Kart World

Chaque matin à 7h55, Tendance Ouest vous invite à ouvrir "La Boîte à Gants !" Tentez de deviner l'objet mystère qui s'y cache et repartez avec le jeu "Mario Kart World" sur Nintendo Switch 2.

Avec "Mario Kart World", dites adieu aux circuits fermés : place à un monde ouvert interconnecté, où chaque course se poursuit sans interruption à travers plaines, villes, volcans et océans.

En solo, en duo, en famille ou en ligne jusqu'à 24 joueurs, Mario Kart n'a jamais été aussi immersif, vaste… et surtout amusant !

Pour jouer, envoyez BOITE par SMS au 7 14 15 (3 × 0,75€ + coût d'envoi) et tentez votre chance chaque matin à 7h55 sur Tendance Ouest !