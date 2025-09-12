En ce moment SAY YOU'LL BE THERE SPICE GIRLS
Publié le 12/09/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. Gagnez votre Nintendo Switch 2 et son jeu exclusif Mario Kart World !
Cette semaine, remportez votre Nintendo Switch 2 et son jeu exclusif Mario Kart World sur Tendance Ouest.

Cette semaine, gagnez sur Tendance Ouest la toute nouvelle Nintendo Switch 2 et son jeu exclusif Mario Kart World !

Alors, imaginez… Vous lancez la console, l'écran est plus grand, l'image éclate en 4K, les couleurs sont incroyables… et là, vous choisissez votre personnage : Mario, Luigi, Peach, Yoshi… toute la bande est là, prête à foncer avec vous !

Et dans ce Mario Kart World, c'est un vrai voyage : vous enchaînez les circuits à travers des plaines verdoyantes, des villes immenses, des volcans en fusion, des plages paradisiaques… le monde entier devient votre terrain de jeu. Bien sûr, il y a toujours les carapaces, les bananes, les accélérateurs qui font toute la folie des courses… sauf que là, c'est encore plus rapide, encore plus beau, encore plus drôle !

C'est LE jeu qui met tout le monde d'accord : les enfants, les ados, les parents… en famille, entre amis, ou même en solo quand vous voulez décompresser, Mario Kart World, c'est la bonne humeur garantie à chaque partie.

Prenez le départ de la plus grande course de l'année, avec votre nouvelle Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World !

Jouez maintenant en envoyant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 9h.

