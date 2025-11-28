Jeu. "La Boîte à gants" : gagnez votre jeu Let's Sing 2026

Chaque matin à 7h55, dans La Boîte à Gants, découvrez l'objet caché et gagnez le cadeau qui va ambiancer vos soirées à la maison… Le tout nouveau Let's Sing 2026 !

Si vous aimez pousser la chansonnette et passer un bon moment, repartez avec Let's Sing 2026, c'est LA référence du karaoké : un vrai passeport pour des soirées inoubliables, que ce soit en solo, en duo, ou en mode “battle” avec les amis ou la famille.

Et cette année, la playlist est juste énorme : 40 hits de vos artistes préférés, comme :

Pierre Garnier, Imagine Dragons, Santa, Benson Boone, Louane, Billie Eilish, Helena, Bigflo & Oli, P!nk, Juliette Armanet, Ed Sheeran, Soprano, Selena Gomez, et même Jean-Jacques Goldman et Renaud pour les souvenirs qu'on adore. Il y en a pour toutes les voix.

- 4 modes de jeu, du solo jusqu'à 4 joueurs,

- votre smartphone peut servir de micro,

Alors si vous voulez repartir avec Let's Sing 2026, découvrez l'objet mystère caché dans la Boîte à gants à 7h55 sur Tendance Ouest.

Inscrivez-vous en envoyant tout de suite le mot BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du message).