En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. "La Boîte à gants" : gagnez votre jeu Let's Sing 2026

Loisir. Cette semaine, vous allez vous transformer en as du karaoké en remportant votre jeu Let's Sing 2026 pour Nintendo Switch en jouant tous les matins à "La Boîte à gants".

Publié le 28/11/2025 à 08h55 - Par Kevin
Jeu. "La Boîte à gants" : gagnez votre jeu Let's Sing 2026
Cette semaine en jouant à "La Boîte à gants", vous repartez avec votre jeu Let's Sing 2026 pour Nintendo Switch.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque matin à 7h55, dans La Boîte à Gants, découvrez l'objet caché et gagnez le cadeau qui va ambiancer vos soirées à la maison… Le tout nouveau Let's Sing 2026 !

Si vous aimez pousser la chansonnette et passer un bon moment, repartez avec Let's Sing 2026, c'est LA référence du karaoké : un vrai passeport pour des soirées inoubliables, que ce soit en solo, en duo, ou en mode “battle” avec les amis ou la famille.

Et cette année, la playlist est juste énorme : 40 hits de vos artistes préférés, comme :
Pierre Garnier, Imagine Dragons, Santa, Benson Boone, Louane, Billie Eilish, Helena, Bigflo & Oli, P!nk, Juliette Armanet, Ed Sheeran, Soprano, Selena Gomez, et même Jean-Jacques Goldman et Renaud pour les souvenirs qu'on adore. Il y en a pour toutes les voix.

- 4 modes de jeu, du solo jusqu'à 4 joueurs,
- votre smartphone peut servir de micro,
Alors si vous voulez repartir avec Let's Sing 2026, découvrez l'objet mystère caché dans la Boîte à gants à 7h55 sur Tendance Ouest.

Inscrivez-vous en envoyant tout de suite le mot BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du message).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. "La Boîte à gants" : gagnez votre jeu Let's Sing 2026
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple