Jeu. Gagnez la Nintendo Switch 2 + le jeu "Mario Kart World"

Pour les vacances, Tendance Ouest vous gâte ! Tentez de remporter la toute nouvelle Nintendo Switch 2, accompagnée du jeu "Mario Kart World".

Des courses spectaculaires dans des mondes ouverts interconnectés

Avec son grand écran HD, ses couleurs éclatantes et ses manettes Joy-Con magnétiques, la Switch 2 vous permet de jouer où que vous soyez. Et avec "Mario Kart World", préparez-vous à des courses spectaculaires dans des mondes ouverts interconnectés : plaines verdoyantes, villes animées, volcans grondants, plages scintillantes ou routes de montagne.

Jusqu'à 24 pilotes peuvent s'affronter simultanément pour des parties pleines de rires, de défis et d'adrénaline. En famille, entre amis ou en solo, Mario Kart World promet un cocktail parfait de fun et de sensations fortes à chaque course !

Envoyez dès maintenant le mot TENDANCE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS). Tirage au sort le vendredi 24 octobre sur Tendance Ouest !