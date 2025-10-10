En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Jeu. "Dans ma boîte à gants" : gagnez votre cafetière expresso

Loisir. Toute la semaine, Tendance Ouest vous propose de remporter votre cafetière expresso chaque matin en jouant à notre jeu "Dans ma boîte à gants".

Publié le 10/10/2025 à 08h55 - Par Kevin
Tous les matins, remportez votre cafetière expresso en jouant à "Dans ma boîte à gants".

Sur Tendance Ouest, on adore vous faire commencer la journée du bon pied… et cette semaine, ça va carrément sentir le café fraîchement moulu à la maison !

A 7h55, découvrez l'objet mystère caché dans La Boîte à Gants et gagnez votre future cafetière expresso. Une magnifique machine, rouge au design vintage, 20 bars de pression, la crème parfaite, les arômes comme au bistrot italien.

Envoyez BOITE par SMS au 7 14 15 (3 × 0,75€ + coût d'envoi), et découvrez l'objet caché dans La Boîte à Gants, tous les matins à 7h55.

