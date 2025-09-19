En ce moment JE COURS KYO
Loisir. Cette semaine avec "Dans ma boîte à gants", remportez vos 2 places pour les concerts de "Lamomali" à Rouen, au Mans et à Caen !

Publié le 19/09/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. "Dans ma boîte à gants" : Gagnez vos places pour "Lamomali"
"Dans ma boîte à gants" vous offre la chance d'aller voir "Lamomali" en concert à Rouen, au Mans et à Caen.

Soyez le plus rapide à découvrir l'objet mystère caché chaque matin dans la boîte à gants, grâce à 3 indices et gagnez vos 2 places pour la nouvelle tournée de -M- "Lamomali" avec Fatoumata Diawara et l'Afro-Pop Orchestra, au Zénith de Rouen, le 25 septembre, au Mans le 9 octobre et le 17 octobre au Zénith de Caen !

Matthieu Chedid, alias -M- et le projet Lamomali (initié en 2016 avec Toumani et Sidiki Diabaté) sont de retour. Un second chapitre qui les emmène en tournée pour donner des concerts dans les Zénith de France et Arena durant l'automne 2025.

Pour vous inscrire, envoyez BOITE par SMS au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi) et rendez-vous chaque matin juste avant 8h !

