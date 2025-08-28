En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Jeu. "Dans ma boîte à gants" : votre nouveau jeu à 7h55 sur Tendance Ouest

Loisir. Chaque matin sur Tendance Ouest, retrouvez ce qui se cache "Dans ma boîte à gants", votre nouveau jeu matinal et gagnez cette semaine votre sac à dos Eastpak.

Publié le 28/08/2025 à 17h09, mis à jour le 28/08/2025 à 17h23 - Par Kevin
Jeu. "Dans ma boîte à gants" : votre nouveau jeu à 7h55 sur Tendance Ouest
Cette semaine grâce à "Dans ma boîte à gants", repartez avec votre sac à dos Eastpak ! - Illustration

Nouveau jeu sur Tendance Ouest ! Rendez-vous à 7h55 avec Dans ma boîte à gants !

Soyez le plus rapide à découvrir quel est l'objet caché chaque matin, dans la boîte à gant grâce à 3 indices. Par exemple :

- Je ne vaux pas plus de 2€, je suis ronde et en métal, je peux sauver vos courses = une pièce de monnaie
- Je suis petite mais convoitée, je suis en silicone, je suis l'alliée des parents = une tétine pour bébé
- J'ai deux verres mais je ne bois rien, Je me cache souvent dans des cheveux ou dans un étui, je transforme la lumière en ombre = des lunettes de soleil.

Pour vous inscrire, envoyez BOITE par SMS au 7 14 15 5 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi) et rendez-vous chaque matin juste avant 8h pour gagner cette semaine : votre sac à dos Eastpak (27 litres). Pratique, solide et indémodable, ce sac noir au look urbain vous accompagne partout : au boulot, en cours, en voyage ou même pour vos sorties du week-end. Avec son grand compartiment, sa poche avant zippée et son rembourrage confortable, il est pensé pour tout transporter facilement, ordinateur compris.

Et puis, avouons-le… l'Eastpak, c'est la référence ! Un sac robuste, garanti dans le temps, qui traverse les modes et reste toujours stylé.

