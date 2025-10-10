En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
Calvados. Heureux événement au zoo de Jurques : un ara ararauna est né !

Insolite. Nouvelle naissance au zoo de Jurques, qui a accueilli depuis le 18 août, un petit ara bleu. 

Publié le 10/10/2025 à 14h42 - Par Elvire Alix
Calvados. Heureux événement au zoo de Jurques : un ara ararauna est né !
Le zoo n'avait pas accueilli de ara ararauna depuis 2021. - Zoo de Jurques

Une naissance très spéciale s'est produite cet été au zoo de Jurques, dans le Calvados. Le 18 août, un ara ararauna, plus connu sous le nom d'ara bleu, une espèce de perroquet, est né dans la volière tropicale du parc. Il s'agit de la première naissance de cette espèce depuis 2001.

Des échantillons prélevés pour déterminer son sexe

Après un premier examen vétérinaire début octobre, le jeune perroquet de 1,1 kilo est en bonne santé. 

Des échantillons de plumes ont également été prélevés afin de déterminer son sexe dans un laboratoire spécialisé. Encore quelques semaines de soins dans le nid seront nécessaires avant que le public puisse observer le petit oiseau, toujours sous la surveillance de ses parents et des soigneurs. 

