Disparition de Lydie Logé. Un appel à témoins lancé pour retrouver le lieu où pourrait être son corps

Du nouveau dans l'affaire Lydie Logé, disparue à Saint-Christophe-le-Jajolet aux alentours du 18 décembre 1993. Jusqu'ici, les investigations mènent à penser qu'elle a été assassinée par le tueur en série Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier, mais son corps n'a jamais été retrouvé.

Où se trouve le corps de Lydie Logé ?

Plus de trente ans après, un appel à témoins est lancé pour tenter de retrouver le lieu où pourrait être sa dépouille. Selon les gendarmes de l'Orne, il s'agirait d'une cavité rocheuse de forme plus ou moins oblongue directement accessible (à flanc d'affleurement rocheux) ou qui se trouve dans une formation creuse (artificielle ou non), et dans cette hypothèse possiblement une marnière. La roche in situ pourrait être relativement claire.

La cavité recherchée pourrait ressembler à celle-ci. - Gendarmerie de l'Orne

Pour se rendre à cet endroit il faudrait, probablement, suivre depuis la route un chemin carrossable menant à une aire de stationnement assez large depuis laquelle il serait possible de rejoindre, à pied et sans difficulté majeure, la cavité. "La géomorphologie et l'accessibilité du lieu pourraient, en 30 ans, avoir connu des modifications", souligne la gendarmerie.

Si vous connaissez un site pouvant correspondre à cette description, il faut contacter les services d'enquête à l'adresse suivante temoignages.coldcase.tj-nanterre@justice.fr, en précisant, dans la mesure du possible, la localisation exacte. La gendarmerie rappelle de "ne pas tenter de recherches par vos propres moyens".