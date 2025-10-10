Festival Beauregard. Les pass "offre fan" pour l'édition 2026 en vente dès lundi

En ce moment I WANT IT THAT WAY BACKSTREET BOYS
Culture. Le festival Beauregard revient pour une 18e édition du 2 au 5 juillet 2026. Lundi 13 octobre, une billetterie à l'aveugle s'ouvre à 10h. 

Publié le 10/10/2025 à 15h42 - Par Elvire Alix
Les premiers noms pour l'édition 2026 devraient être dévoilés dans quelques semaines selon l'organisation. 

Le festival Beauregard lance la vente de ses premiers pass pour l'édition 2026 ce lundi 13 octobre à 10h. Fidèle à sa tradition, l'événement caennais propose une "Offre Fan" permettant d'acheter des pass à tarif réduit, avant même l'annonce des premiers noms de la programmation qui devraient être dévoilés d'ici quelques semaines. 

Une offre limitée

Cette mise en vente à l'aveugle, limitée en quantité, marque le début du compte à rebours vers la 18e édition du festival, prévue du 2 au 5 juillet 2026 au château de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair. Après une édition 2025 record qui a rassemblé 156 000 festivaliers, les organisateurs espèrent retrouver le même engouement.

Le festival, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans du jeudi au vendredi, limite les achats à quatre pass par commande afin de favoriser un accès plus large au public.

