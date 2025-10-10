Festival Beauregard. Les pass "offre fan" pour l'édition 2026 en vente dès lundi

Le festival Beauregard lance la vente de ses premiers pass pour l'édition 2026 ce lundi 13 octobre à 10h. Fidèle à sa tradition, l'événement caennais propose une "Offre Fan" permettant d'acheter des pass à tarif réduit, avant même l'annonce des premiers noms de la programmation qui devraient être dévoilés d'ici quelques semaines.

Une offre limitée

Cette mise en vente à l'aveugle, limitée en quantité, marque le début du compte à rebours vers la 18e édition du festival, prévue du 2 au 5 juillet 2026 au château de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair. Après une édition 2025 record qui a rassemblé 156 000 festivaliers, les organisateurs espèrent retrouver le même engouement.

Le festival, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans du jeudi au vendredi, limite les achats à quatre pass par commande afin de favoriser un accès plus large au public.