Près d'Alençon. Ancien choriste de The Voice, ce pompier volontaire a écrit une chanson en hommage à la profession

Ancien choriste de Florent Pagny, Amel Bent, Julien Doré et des émissions télévisées The Voice et Taratata, Matthew se lance en solo. Installé à Bourg-le-Roi dans le nord-Sarthe, il a sorti vendredi 3 octobre sa première chanson nommée Ça décale. "C'est un hommage aux sapeurs-pompiers", souligne le chanteur, lui-même pompier volontaire.

"A tous ceux qui perdent la vie pour vous"

Un vocabulaire relatif aux pompiers et la sonnerie du bip : l'hommage est clair dans la musique et les paroles, qui se terminent par "à tous ceux qui perdent la vie pour vous". A l'inverse, le titre peut paraître sans rapport, ce qui n'est pourtant pas le cas. "C'est une expression souvent utilisée chez les pompiers pour dire qu'on part en intervention. C'est une allusion aussi au fait qu'on est décalé parce qu'on peut partir en intervention dans la nuit comme en journée", décortique Matthew.

Il a également un sens historique. Au début du XXe siècle, les pompes à incendie étaient tractées par des chevaux et les pompiers mettaient des cales pour les stabiliser. "Et quand ils partaient en intervention, ils disaient : 'allez on décale'", explique-t-il.

Un clip tourné dans sa caserne

Le clip de sa chanson n'a pas tardé à suivre. La vidéo, tournée dans sa caserne à Ancinnes (Sarthe), a été publiée sur YouTube mercredi 8 octobre, jour de début du congrès national des sapeurs-pompiers au Mans. Matthew y chantera d'ailleurs son titre lors d'un concert privé en clôture du congrès devant les pompiers de France. Ses collègues, qui ont tourné dans le clip, "ont été beaucoup touchés" par la chanson.

Il prévoit de sortir un album "d'ici à 2026".