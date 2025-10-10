En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près d'Alençon. Ancien choriste de The Voice, ce pompier volontaire a écrit une chanson en hommage à la profession

Loisir. Pompier volontaire à Ancinnes, près d'Alençon, Matthew a sorti sa première chanson en solo, en hommage aux sapeurs-pompiers de France, et un clip tourné dans sa caserne du nord-Sarthe.

Publié le 10/10/2025 à 14h27 - Par Simon Lebaron
Près d'Alençon. Ancien choriste de The Voice, ce pompier volontaire a écrit une chanson en hommage à la profession
Matthew, chanteur et ancien choriste sur The Voice et Taratata, a sorti une chanson en hommage aux pompiers.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ancien choriste de Florent Pagny, Amel Bent, Julien Doré et des émissions télévisées The Voice et Taratata, Matthew se lance en solo. Installé à Bourg-le-Roi dans le nord-Sarthe, il a sorti vendredi 3 octobre sa première chanson nommée Ça décale. "C'est un hommage aux sapeurs-pompiers", souligne le chanteur, lui-même pompier volontaire.

"A tous ceux qui perdent la vie pour vous"

Un vocabulaire relatif aux pompiers et la sonnerie du bip : l'hommage est clair dans la musique et les paroles, qui se terminent par "à tous ceux qui perdent la vie pour vous". A l'inverse, le titre peut paraître sans rapport, ce qui n'est pourtant pas le cas. "C'est une expression souvent utilisée chez les pompiers pour dire qu'on part en intervention. C'est une allusion aussi au fait qu'on est décalé parce qu'on peut partir en intervention dans la nuit comme en journée", décortique Matthew.

Il a également un sens historique. Au début du XXe siècle, les pompes à incendie étaient tractées par des chevaux et les pompiers mettaient des cales pour les stabiliser. "Et quand ils partaient en intervention, ils disaient : 'allez on décale'", explique-t-il.

L'interview complète de Matthew :

Un clip tourné dans sa caserne

Le clip de sa chanson n'a pas tardé à suivre. La vidéo, tournée dans sa caserne à Ancinnes (Sarthe), a été publiée sur YouTube mercredi 8 octobre, jour de début du congrès national des sapeurs-pompiers au Mans. Matthew y chantera d'ailleurs son titre lors d'un concert privé en clôture du congrès devant les pompiers de France. Ses collègues, qui ont tourné dans le clip, "ont été beaucoup touchés" par la chanson.

Il prévoit de sortir un album "d'ici à 2026".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près d'Alençon. Ancien choriste de The Voice, ce pompier volontaire a écrit une chanson en hommage à la profession
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple