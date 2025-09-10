En ce moment OVER MY SHOULDER MIKE AND THE MECANICS
People. Florent Pagny quitte The Voice : quels sont les nouveaux projets du chanteur ?

Loisir. A l'approche de la diffusion de la 15e saison de The Voice, Florent Pagny, juré présent depuis le début, a décidé de tirer sa révérence.

Publié le 10/09/2025 à 15h50 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Florent Pagny, figure emblématique de The Voice, quitte l'émission. - Guy Delsaut - Wikicommons

Florent Pagny est un artiste qui aime prodiguer de bons conseils aux talents émergents. La preuve en est, c'est l'artiste qui a été assis le plus souvent dans son célèbre fauteuil rouge de The Voice puisqu'il a participé à toutes les saisons de l'émission en tant que juré, à part les 8, 9, 12 et 13es éditions du télé-crochet de TF1, ce qui en fait l'artiste le plus présent dans l'émission depuis son lancement en 2012.

Début 2026, trois autres coachs seront à ses côtés pour célébrer cette saison anniversaire. Et à la fin de cette 15e saison, il quittera le programme.

Mais que les fans du chanteur se rassurent, il prépare à côté ses futurs projets.

Les futurs projets du chanteur

Le chanteur sort Grandeur nature, son nouvel album vendredi (le 12 septembre), album sur lequel Marc Lavoine et Vianney ont écrit une chanson.

A la suite de cette sortie, le chanteur sillonnera la France avec une nouvelle grande tournée, qui marquera aussi les 65 ans du chanteur (en 2026). Les dates sont à retrouver à la fin de cet article.

Un retour à The Voice quand même possible ?

Après des soucis personnels, entre autres, Florent Pagny n'a pas pu participer à certaines saisons de l'émission, mais comme il est revenu peu de temps après, à plusieurs reprises, il n'écarte aucune possibilité :

"S'ils sont capables de tenir encore et d'aller jusqu'à la 20e saison, là je reviendrai. Ce qui ne m'étonnerait pas car c'est rare les programmes musicaux qui tiennent aussi longtemps que The Voice."

