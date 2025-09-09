En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Zoo de Jurques. 600 animaux et plantes lumineux géants : bienvenue à "Jungle de Lumières" !

Loisir. Le zoo de Jurques a officiellement annoncé son prochain événement. Il s'agit de "Jungle de Lumières", une animation nocturne qui va vous émerveiller.

Publié le 09/09/2025 à 14h10 - Par Jimmy Joubert
Zoo de Jurques. 600 animaux et plantes lumineux géants : bienvenue à "Jungle de Lumières" !
Des animaux et des plantes illuminés seront à admirer dans la "Jungle de Lumières". - Zoo de Jurques

En automne et en hiver, les zoos sont moins prisés par les visiteurs. Pour contrer cela, le Zoo de Jurques a trouvé une parade et va transformer son parc pour accueillir "Jungle de Lumières". Cette animation sera disponible du 26 octobre au 4 janvier. C'est un parcours nocturne avec plus de 600 créations lumineuses géantes représentant des animaux et plantes exotiques.

Un événement inédit en Normandie

C'est une grande première pour le Zoo de Jurques, c'est même inédit en Normandie. Ce sera une visite de plus d'une heure qui va émerveiller petits et grands. Attention, les animaux ne seront pas visibles en soirée pendant cette animation. Cependant, le Pass combiné du parc permet de voir les animaux le jour et les illuminations le soir. La billetterie pour "Jungle de Lumières" ouvre mercredi 10 septembre.

