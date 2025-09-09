Zoo de Jurques. 600 animaux et plantes lumineux géants : bienvenue à "Jungle de Lumières" !

En automne et en hiver, les zoos sont moins prisés par les visiteurs. Pour contrer cela, le Zoo de Jurques a trouvé une parade et va transformer son parc pour accueillir "Jungle de Lumières". Cette animation sera disponible du 26 octobre au 4 janvier. C'est un parcours nocturne avec plus de 600 créations lumineuses géantes représentant des animaux et plantes exotiques.

Un événement inédit en Normandie

C'est une grande première pour le Zoo de Jurques, c'est même inédit en Normandie. Ce sera une visite de plus d'une heure qui va émerveiller petits et grands. Attention, les animaux ne seront pas visibles en soirée pendant cette animation. Cependant, le Pass combiné du parc permet de voir les animaux le jour et les illuminations le soir. La billetterie pour "Jungle de Lumières" ouvre mercredi 10 septembre.