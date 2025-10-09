En ce moment Gabriela KATSEYE
Orne. Après l'enlèvement de sa fille de 3 ans, la garde à vue du père se prolonge

Sécurité. Ce jeudi 9 octobre, la garde à vue du père de Khuslen, 3 ans, soupçonné d'avoir enlevé sa fille dans l'Orne avant d'être arrêté dans le Morbihan, a été prolongée. L'enfant, retrouvée saine et sauve, avait fait l'objet d'une alerte enlèvement déclenchée mardi soir.

Publié le 09/10/2025 à 18h11 - Par Mathilde Rabaud
Enlèvement de Khuslen dans l'Orne : des gardes à vues prolongées. - Martin Patry

Mardi 7 octobre, en soirée, une alerte enlèvement avait été déclenchée dans tout le pays pour tenter de retrouver Khuslen, une fillette de trois ans disparue à Alençon (Orne). Selon les premiers éléments, son père, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle après être venu au domicile de son ex-compagne sous prétexte de récupérer des affaires.

Le dispositif d'urgence, largement relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias, a permis une mobilisation rapide des forces de l'ordre.

L'enfant retrouvée saine et sauve dans le Morbihan

Mercredi 8 octobre, peu avant midi, la fillette a finalement été retrouvée en bonne santé près de Vannes (Morbihan), a confirmé la vice-procureure du parquet d'Alençon, Elodie Casanovas. L'alerte enlèvement a alors été levée, mettant fin à près de 24 heures d'inquiétude.

Le père, qui se trouvait avec l'enfant, a été interpellé sans incident et placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineure de moins de 15 ans.

A lire aussi. Enlèvement à Alençon. La petite fille de 3 ans retrouvée saine et sauve en Bretagne, trois personnes interpellées

Une enquête désormais confiée au parquet de Caen

Deux autres personnes ont également été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Selon le parquet d'Alençon, toutes les gardes à vue ont été prolongées. L'affaire a été transférée au parquet de Caen, qui dispose d'un pôle spécialisé dans les affaires d'instruction (pour les affaires graves type meurtre, enlèvement, viol, corruption, etc. ou nécessite des investigations longues et approfondies, le parquet - via le procureur - décide de la confier à un juge d'instruction).

Article rédigé avec l'AFP.

