Normandie. Tendance Ouest lance LA newsletter locale à ne pas manquer : 3 minutes par jour pour tout savoir chez vous

A partir du lundi 28 avril, Tendance Ouest lance quatre nouvelles newsletters départementales : Manche, Calvados, Orne et Seine-Maritime auront chacune leur édition sur mesure.

L'objectif ? Vous offrir des infos qui vous parlent, qui vous concernent directement, plutôt qu'un résumé régional. Une nouvelle façon de rester connecté à votre territoire… sans se noyer dans un flot d'actualités.

Chaque soir, votre concentré d'infos locales en moins de 2 minutes

Imaginez : il est 19h30, vous recevez un petit mail. Dedans ? Entre 3 et 5 infos clés, sélectionnées rien que pour vous, dans votre département. L'essentiel de ce qu'il faut savoir, sans superflu. L'info forte de la journée, le fait divers qui a marqué les esprits, l'idée sortie, l'actu insolite, la belle histoire… Vous pourrez trouver tout ça dans votre newsletter et bien plus encore. Pas besoin de scroller des heures : tout est là, prêt à être lu en 2 minutes chrono.

Pourquoi vous allez adorer (et pourquoi vous n'allez plus pouvoir vous en passer)

S'abonner à cette newsletter, c'est :

Briller en société : vous saurez toujours quoi dire au bureau, au marché ou à l'apéro.

Gagner du temps : l'essentiel est trié pour vous. Pas besoin de chercher.

Rester connecté localement : les grandes actus nationales, c'est bien ; savoir ce qui change dans votre ville, c'est encore mieux.

Découvrir des infos pour tous les goûts : sport, culture, faits de société, bons plans… il y a toujours quelque chose qui vous parle.

Et tout ça, gratuitement, juste dans un mail rapide et clair, chaque soir.

Comment s'abonner ? C'est (vraiment) enfantin

Un simple clic suffit ! Choisissez votre département, entrez votre adresse mail… et le tour est joué. Pas de piège, pas d'engagement : c'est gratuit, rapide, et sans spam.