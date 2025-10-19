En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Football. Une défaite au goût amer pour les Ciels et Marines battus 6 à 2 au Vélodrome

Sport. Le HAC s'est incliné 6 à 2 à Marseille, samedi 18 octobre, pour la 8e journée de Ligue 1 de football. Une défaite qui ne passe pas pour le coach havrais Didier Digard. 

Publié le 19/10/2025 à 10h53 - Par Alexandre Leno
Didier Digard a ouvertement fustigé les décisions arbitrales à l'issue de la rencontre. 

Comme un sentiment de déjà-vu. Réduit à 10 à la suite d'un carton rouge sur Gautier Lloris, Le HAC s'est lourdement incliné 6 à 2 à Marseille, samedi 18 octobre, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Une correction qui rappelle le 5 à 1 déjà infligé par Marseille aux Normands sur le stade Vélodrome en janvier 2025 lors de la saison précédente.

Un pénalty qui ne passe pas

L'entame de match était pourtant maîtrisée du côté des ciels et marines grâce à l'ouverture du score (1-0) du milieu normand Yassine Kechta à la 24e minute jusqu'à ce que tout bascule à la 31e sur une main de Gautier Lloris, a priori à l'entrée de la surface de réparation, une faute alors sanctionnée d'un carton rouge et d'un pénalty.

• Lire aussi. Podcast. Le Débrief 100% HAC reçoit le milieu Rassoul Ndiaye : "Je sens qu'on compte sur moi"

L'entraîneur du HAC, Didier Digard, a fortement contesté ce fait de jeu à l'issue de la rencontre. Interrogé en conférence de presse, le Niçois a ouvertement désigné le corps arbitral comme responsable du basculement de la rencontre. "Mes joueurs ne méritaient pas ça… La main est vraiment en dehors mais ne vous inquiétez pas, ils vont vous trouver l'angle où on pourra prouver que…", a déclaré le coach, un brin amer.

Avec cette opération l'Olympique de Marseille prend la tête du classement de Ligue 1, tandis que les Havrais sont 16e du tableau et barragiste provisoire. 

