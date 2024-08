Football. Le HAC prend une "gifle" 6 à 0 à domicile pour le dernier match de préparation avant la reprise de L1

Le résultat est sévère, voire inquiétant. Pour leur ultime match de préparation avant la reprise de Ligue 1 (vendredi 16 août) les ciels et marines se sont inclinés 6 à 0 au stade Océane, samedi 10 août, face à l'équipe allemande de Bochum.

"Il y a eu des adultes contre des enfants", a déclaré, amer, le nouveau coach havrais Didier Digard, en conférence de presse. Selon l'entraîneur normand, le HAC est passé à côté de son match par manque d'implication et d'application, face à des Allemands plus rigoureux et pragmatiques.

Ce cruel résultat vient entacher une préparation estivale pourtant relativement bonne jusqu'ici. "On ne peut pas se permettre la même prestation", a renchéri l'entraîneur. D'autant que les hommes de Didier Digard s'apprêtent à recevoir à la maison le PSG, champion en titre, pour leur tout premier match de la saison, vendredi 16 août.