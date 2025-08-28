Manche. L'hélicoptère H160 de la Marine nationale mobilisé pour une évacuation médicale en mer

L'hélicoptère H 160 de la Marine nationale s'est posé sur un navire de passagers au large du cap de La Hague mercredi 27 août en après-midi.
Un passager malade
C'est le navire qui avait alerté les secours pour un passager malade à bord.
Une équipe médicale du service de santé des armées à bord de l'hélicoptère a pris en charge la victime. Elle a ensuite été déposée à Tourlaville avant d'être prise en charge par les secours et acheminée vers le centre hospitalier de Cherbourg.
