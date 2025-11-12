Karting. "J'en rêvais" : le Normand Andréas Hébert part courir à Las Vegas

Andréas Hébert met la gomme. Le jeune pilote de kart, originaire de Dieppe et licencié dans l'Orne à l'ASK K61, participe à la Supernationals 26, célèbre course à Las Vegas. "C'est une sorte de coupe du monde", précise le pilote. Dès mercredi 12 novembre, le champion de Normandie et vice-champion de France concoure jusqu'à dimanche 16 novembre en catégorie KZ, la formule 1 du karting.

"J'en rêvais"

Pendant cinq jours, le Normand va rouler en catégorie Pro Shifter, ou KZ en français. "Elle concerne les karts avec une boîte de vitesses. C'est plus rapide, plus complexe, plus technique donc ça demande plus d'expérience", explique Andréas Hébert. Avec quatre ans d'expérience dans cette catégorie, le jeune de 22 ans est pilote de kart depuis 12 ans. "D'ailleurs, petit, je regardais cette course à la télévision et j'en rêvais", avoue-t-il en souriant.

Aujourd'hui champion de Normandie et vice-champion de France, Andréas Hébert a commencé et continue de rouler à l'ASK K61, club de karting à Aunay-les-Bois, dans l'Orne. "Le président du club, Claude Gripon, m'a toujours aidé dans le financement des saisons. Je lui dois au moins de rouler encore dans son club", exprime le pilote avec reconnaissance.

"Le show à l'américaine"

Le circuit est à l'origine un parking à Las Vegas, transformé en piste de course pour l'occasion. Cette année, le pilote y participe pour la première fois. "Depuis deux ans, je roule pour le développement du constructeur de karts Sordikart. Je teste le matériel et des pièces spécifiques. En échange, ils m'offrent une partie de cette course comme remerciement pour mon travail avec eux", explique Andréas Hébert.

Face à une cinquantaine de pilotes inscrits dans sa catégorie, Andréas Hébert espère remporter la médaille d'or, dimanche 16 novembre, lors de la finale pour finir en beauté sa dernière course de l'année. "Les meilleurs pilotes du monde attendent avec impatience cette course annuelle. C'est le show à l'américaine, que j'espère gagner", conclut le pilote de karting.