En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Karting. "J'en rêvais" : le Normand Andréas Hébert part courir à Las Vegas

Sport. Originaire de Dieppe et licencié de l'ASK K61, dans l'Orne, le jeune pilote Andréas Hébert part courir à Las Vegas à l'occasion de la Supernationals 26, course mythique de karting. Dès mercredi 12 novembre, le champion de Normandie et vice-champion de France concourt jusqu'au 16 novembre dans la catégorie Pro Shifter, qui concerne les karts dotés d'une boîte de vitesses.

Publié le 12/11/2025 à 09h12 - Par Lucie Peudevin
Karting. "J'en rêvais" : le Normand Andréas Hébert part courir à Las Vegas
Le jeune Normand Andréas Hébert part à Las Vegas pour la célèbre course de karting Supernationals 26. - Courtoisie

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Andréas Hébert met la gomme. Le jeune pilote de kart, originaire de Dieppe et licencié dans l'Orne à l'ASK K61, participe à la Supernationals 26, célèbre course à Las Vegas. "C'est une sorte de coupe du monde", précise le pilote. Dès mercredi 12 novembre, le champion de Normandie et vice-champion de France concoure jusqu'à dimanche 16 novembre en catégorie KZ, la formule 1 du karting. 

"J'en rêvais"

Pendant cinq jours, le Normand va rouler en catégorie Pro Shifter, ou KZ en français. "Elle concerne les karts avec une boîte de vitesses. C'est plus rapide, plus complexe, plus technique donc ça demande plus d'expérience", explique Andréas Hébert. Avec quatre ans d'expérience dans cette catégorie, le jeune de 22 ans est pilote de kart depuis 12 ans. "D'ailleurs, petit, je regardais cette course à la télévision et j'en rêvais", avoue-t-il en souriant.

Aujourd'hui champion de Normandie et vice-champion de France, Andréas Hébert a commencé et continue de rouler à l'ASK K61, club de karting à Aunay-les-Bois, dans l'Orne. "Le président du club, Claude Gripon, m'a toujours aidé dans le financement des saisons. Je lui dois au moins de rouler encore dans son club", exprime le pilote avec reconnaissance.

"Le show à l'américaine"

Le circuit est à l'origine un parking à Las Vegas, transformé en piste de course pour l'occasion. Cette année, le pilote y participe pour la première fois. "Depuis deux ans, je roule pour le développement du constructeur de karts Sordikart. Je teste le matériel et des pièces spécifiques. En échange, ils m'offrent une partie de cette course comme remerciement pour mon travail avec eux", explique Andréas Hébert.

Face à une cinquantaine de pilotes inscrits dans sa catégorie, Andréas Hébert espère remporter la médaille d'or, dimanche 16 novembre, lors de la finale pour finir en beauté sa dernière course de l'année. "Les meilleurs pilotes du monde attendent avec impatience cette course annuelle. C'est le show à l'américaine, que j'espère gagner", conclut le pilote de karting.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Karting. "J'en rêvais" : le Normand Andréas Hébert part courir à Las Vegas
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple