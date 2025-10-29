En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
En ce moment

Rouen. La foire Saint-Romain de retour jusqu'au 23 novembre, plus de 200 manèges et stands

Loisir. A Rouen, la foire Saint-Romain a ouvert ses portes au public vendredi 24 octobre sur la presqu'île Saint-Gervais. Plus de 200 manèges et stands attendent les visiteurs.

Publié le 29/10/2025 à 16h33 - Par Kevin
Rouen. La foire Saint-Romain de retour jusqu'au 23 novembre, plus de 200 manèges et stands
La foire Saint-Romain revient pour une nouvelle édition à Rouen jusqu'au 23 novembre 2025. - Facebook - Foire Saint-Romain de Rouen

C'est le grand rendez-vous automnal attendu par les Rouennais et les visiteurs de toute la région : la foire Saint-Romain a ouvert ses portes vendredi 24 octobre sur la presqu'île Saint-Gervais. Pendant un mois, jusqu'au 23 novembre, plus de 200 manèges, attractions et stands de restauration attendent petits et grands pour des moments de sensations et de gourmandises.

Limiter les embouteillages

L'an dernier, près d'1,5 million de visiteurs avaient parcouru les grandes allées bitumées de la foire. Cette année encore, la fête promet d'attirer de nombreux curieux, désireux de profiter des manèges à sensations, de déguster une pomme d'amour ou un cochon de lait à la broche, et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Parmi les nouveautés de l'édition 2025, la venue sur le site via les transports en commun a été améliorée pour faciliter l'accès et limiter les embouteillages. 

On parle de cet événement d'envergure avec Karl Morel, le président de l'association des forains de Rouen :

Foire Saint-Romain 2025

