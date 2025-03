Millénaire de Caen. Coup de projecteur sur les femmes illustres et méconnues qui ont marqué l'histoire de la ville

D'illustres personnages ont marqué l'histoire de Caen en mille ans. Qu'ils soient artistes, sportifs, savants, ou conquérants… Mais alors que ces festivités du Millénaire sont une opportunité idéale pour jeter un œil dans le rétroviseur, un constat est inévitable : les femmes sont les grandes oubliées. Certains entreprennent des initiatives pour inverser la tendance.

Faire participer les collégiens

C'est le cas de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, fondée en 1652. "Je me suis demandée 'où sont les femmes ?', se souvient Michèle Guglielmi, secrétaire. On pense à Mathilde de Flandre ou Charlotte Corday, et c'est tout. Je me suis inquiétée de ça." Alors, avec l'AFFDU, Association française des femmes diplômées des universités, ils ont listé une trentaine de femmes remarquables dans plusieurs domaines : le sport, la culture, la Résistance, le droit, l'éducation, et la science. "Et là, on se dit que dans la liste, on n'en connaît aucune…" regrette Michèle Guglielmi.

Pour que ce Millénaire soit intergénérationnel, ce projet a été proposé à des professeurs. Les 5e et 4e des collèges Pasteur, Hastings, Jacques Monod et Guillaume de Normandie à Caen, mais aussi Emile Zola à Giberville et Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer y participent. "Ils doivent enquêter sur ces femmes, et faire des recherches sur leurs vies." Le 2 mai, la mairie de Caen prêtera sa salle du réfectoire pour qu'ils organisent une grande restitution, ensemble. "Ils pourront livrer leurs trouvailles, ou aussi leurs non-trouvailles, car parfois malheureusement, il n'y a pas assez d'informations…" Un recueil sera aussi écrit en juin. Dans le même temps, à l'occasion des Journées de l'Histoire, du 21 au 28 mars, l'Académie mettra sa pierre à l'édifice en proposant une table ronde le 23 mars, à 14h, en questionnant comment la place des femmes à Caen dans la vie intellectuelle et culturelle a évolué.

Michèle Guglielmi et Godefroy Kugel de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Le théâtre pour se souvenir ?

Olivier Lopez est un auteur et metteur en scène, directeur de La Cité Théâtre à Caen. Il s'est plongé dans la vie de la première reine d'Angleterre, Emma de Normandie, qui a vécu avant qu'ait lieu la bataille d'Hastings. "On s'étonne quand même de ne pas entendre plus parler d'elle", glisse-t-il. Au final, il va réaliser une trilogie, dont le premier volet La première couronne est déjà écrit. Cette pièce, produite dans le cadre du Millénaire, sera jouée tout autour de Caen à partir du 22 août. "Les services de l'éducation de la Ville m'ont proposé de réfléchir à monter un projet avec des classes de collège. On va essayer à travers cela de s'interroger ensemble sur la place des garçons et des filles dans l'histoire, mais aussi la société actuelle." Olivier Lopez souhaite ensuite continuer à travailler avec ces jeunes "autour de l'écriture". Pour aller plus loin, lui aussi participera aux Journées de l'Histoire, le 22 mars, en évoquant ce personnage oublié avec Marine Ollivary, doctorante à l'université de Caen.

Ces démarches ne sont évidemment pas isolées. Yvonne Guégan, artiste marquante du siècle dernier, aura par exemple elle aussi son exposition attitrée durant l'automne. Et puisqu'il ne faut pas répéter cette invisibilisation du passé, les femmes jouent un rôle prépondérant tout au long de cette année de célébration. Elles seront nombreuses à participer aux événements ou aux créations artistiques, et leurs noms resteront dans les mémoires.