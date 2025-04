Maman va danser. Cette soirée réservée aux femmes cartonne à Rouen, la deuxième date affiche complet

La première soirée Maman va danser au Charleston, à Rouen, en février, a été un carton avec environ 180 participantes. La deuxième, prévue le 23 mai au Pintxos sur les quais rive gauche, proposait 600 places qui se sont arrachées en moins d'une semaine ! La preuve incontestable du succès et de la demande pour ce concept : des soirées entre femmes qui commencent tôt, en général à 19h, pour danser en toute décontraction à une heure raisonnable tout en "gérant le lendemain", sourit Camille Baron. Cette jeune maman, tout de suite séduite par le principe, s'est rapidement investie dans l'organisation après avoir repéré la page Instagram Maman va danser Rouen, lancée par une autre jeune maman. Elle proposait de décliner le principe venu d'Allemagne dans la ville aux cent clochers.

"Ça répond à une envie de jeunes mamans de se retrouver ensemble"

Après le carton de mois de février et les retours très positifs, Maman va danser Rouen s'est monté en association avec une dizaine de bénévoles. "Ça répond à une envie de jeunes mamans de se retrouver ensemble, de partager les joies et les peines. On danse mais on peut aussi discuter, être avec des personnes qui vivent la même chose", insiste Camille Baron, désormais vice-secrétaire de l'association. Les soirées sont aussi ouvertes plus largement à toutes les femmes, y compris sans enfant, qui peuvent profiter d'un environnement bienveillant, sans homme. "On a toutes vécu de se faire enquiquiner, toucher en allant danser… On est nombreuses à avoir connu des expériences désagréables", décrit Camille Baron, qui insiste sur la sororité qui s'est dégagée de la première soirée. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'association : garder le principe de soirées gratuites et bénévoles, sans en faire un commerce.

Des soirées entre femmes et solidaires

Ces soirées se veulent également solidaires. Pour la première édition, une collecte de produits d'hygiène et de protections menstruelles a été organisée avec l'association Nous'V'Elles, qui vient en aide aux femmes en situation de précarité. Ce sera aussi le cas pour la prochaine soirée le 23 mai, juste avant la fête des mères.

La date de la troisième édition de Maman va danser Rouen, n'a pas encore été fixée, mais la soirée devrait se tenir "à l'automne".