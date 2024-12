Rouen. Sensas, un "action game"qui chamboule tous vos sens

Inspiré d'un escape game, ce nouveau concept dit "d'action game" vient de faire son entrée à Rouen. Si le principe reste articulé autour de la résolution d'énigmes, c'est avec vos propres sens qu'il faudra jouer pour parvenir à finir la quête. Direction la rue Constantine. Je suis accueilli par Julien Dupire, le co-fondateur de la franchise rouennaise qui sera mon "maître des sens" pour l'occasion. Etant seul pour le test, je n'ai le droit qu'à un aperçu de l'expérience. Chaque pièce qui compose le parcours sensoriel vous prive d'un de vos sens.

Un parcours qui sensibilise

au handicap

La vue, par exemple, est absente presque tout au long du périple puisque quasiment toutes les pièces sont plongées dans le noir et il faut user du toucher, de l'odorat ou de l'ouïe pour se repérer et déceler le secret de chaque étape. Le goût est également sollicité lors d'une épreuve plutôt gourmande. Sans révéler le mystère de cet "action game" original, on peut dire que le concept fonctionne assez bien, le parcours est un véritable dédale entouré de murs colorés et hypnotisants qui vous font perdre facilement vos repères. En plus de son aspect ludique, Sensas constitue aussi un parcours pédagogique pour sensibiliser sur le handicap. "Chaque épreuve vous montre la difficulté que vous rencontrez à perdre un sens", précise Julien Dupire. Le public apprend ainsi à comprendre le langage des signes ou le braille. Une autre épreuve, très physique, va jusqu'à vous priver de la sensation de vos jambes. Mais le concept va encore plus loin puisque le but est d'amasser un maximum d'amulettes cachées à l'intérieur de coffres situés dans chaque salle. Ces précieux jetons représentent à la fin une somme d'argent à verser à une association qui œuvre pour le handicap, un peu à la manière d'un Fort Boyard. "Nous sommes en train de voir auprès de quelle association on peut le faire, le but étant d'en trouver une locale", explique le gérant. "Le loisir c'est vraiment notre kif, on est nous-même des gros consommateurs d'espaces comme celui-là", poursuit Julien Dupire qui a découvert le concept dans une autre salle Sensas à Caen. Le Rouennais prévient, il n'y a pas besoin d'avoir des sens particulièrement affûtés pour achever l'épreuve. "Venez comme vous êtes", sourit Julien Dupire. L'expérience commence à partir de quatre personnes jusqu'à 15 participants, chaque créneau réservé étant privatif. Le Rouennais, toujours à la tête de Happy City, un grand parc à jeux couvert situé à Amfreville-la-Mi-Voie, planche déjà sur d'autres acquisitions d'espaces de jeux.