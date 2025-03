Soirée. Faire la fête comme à 20 ans et rentrer tôt : "Maman sort danser", des soirées 100% féminines qui cartonnent en Normandie !

Derrière ce concept à succès, Andrea et Anna, deux mamans allemandes qui ont eu un jour une illumination : "Nous voulions à nouveau faire la fête. Malheureusement, il n'y avait pas de soirée qui commence avant 23h. Aller en boîte à 1h du matin était difficilement compatible avec notre vie de famille. Nous l'avons donc fait tout simplement : nous avons créé une sorte d'after-care-party pour les mamans, de 20h à 23h. 180 minutes de fête et de liberté", peut-on lire sur leur site.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maman sort danser (@mamansortdanser_normandie)

Une soirée taillée sur mesure pour les mamans (et toutes les femmes)

Loin des nuits à rallonge, "Maman Sort Danser" propose une fête qui démarre à 20h et s'achève à 23h. Idéal pour celles qui doivent se lever tôt le lendemain !

"Habituellement, c'est devoir, bain, dîner, les dents et au lit, mais cette fois-ci on va laisser gérer papa, mamie, nounou, marraine… pour aller danser avec les copines."

Le message est clair : toutes les femmes sont les bienvenues, qu'elles soient mamans ou non. L'objectif ? Décompresser, profiter et retrouver l'insouciance des soirées entre copines, sans se soucier du lendemain.

Carton plein à Caen : sold out !

Le concept a fait mouche ! La toute première soirée en Normandie, organisée à Caen, a affiché complet en un rien de temps. Sur Instagram, l'équipe a partagé son enthousiasme : "SOLD OUT ! La soirée affiche complet et ça va être LE-GEN-DAIRE ! Merci pour votre enthousiasme de folie, on a hâte de vous rencontrer !"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maman sort danser (@mamansortdanser_normandie)

Prochaines dates : Le Havre et bientôt Deauville

Avant Caen, "Maman Sort Danser" conquiert la Normandie avec une escale au Glow Club du Havre, le samedi 26 avril. De 20h à 23h, les participantes pourront profiter d'une soirée 100% féminine, festive et bienveillante, le tout pour 13,60€ (uniquement en prévente).

L'ambiance s'annonce électrique : "Une soirée unique pour toutes les femmes qui veulent danser, s'amuser et profiter sans attendre minuit", annonce l'équipe sur Instagram. Et ce n'est pas fini… Deauville sera la prochaine ville à accueillir l'événement !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maman sort danser (@mamansortdanser_normandie)

Alors, prête à enflammer le dancefloor ? La billetterie est ici !