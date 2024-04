Rouen. Les 4 saisons au parc des Bruyères : la nature, ça vous gagne !

Evénement né à l'automne 2021, Les 4 saisons du parc a pour but de sensibiliser le grand public à la transition écologique et de l'inciter à renouer avec la nature, en dispensant par exemple des conseils de jardinage. Tout public, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes et propose de nombreux ateliers pratiques, ludiques ou créatifs, animés par de nombreuses associations partenaires pour apprendre à gérer son potager, de la création du compost au tressage de jonc, ou pour tirer parti des ressources naturelles comme à l'atelier fanes club qui vous propose des recettes avec les fanes de légume. Au fil de l'année, cet événement se décline en quatre rendez-vous comme autant de saisons, qui sont à chaque fois adaptés à la période. Ce nouveau rendez-vous sera davantage propice à l'observation des oiseaux et de la biodiversité du parc avec l'arrivée du printemps.

Pratique. Samedi 13 et dimanche 14 avril toute la journée. Parc des Bruyères au Petit-Quevilly. Gratuit. metropole-rouen-normandie.fr