Rouen. [photos] Au cœur du festival Playmobil à la Halle aux toiles

Jusqu'au dimanche 3 novembre 2019, se tient le festival Playmobil, à la Halle aux toiles de Rouen (Seine-Maritime). C'est la quatrième édition de ce rendez-vous qui a attiré l'an dernier près de 15 000 visiteurs. De nombreux passionnés présentent leurs collections, l'occasion aussi de faire quelques achats pour les plus petits.

Des pièces détachées

La tête plongée dans des cartons, Maryse a fait la route depuis Saint-Saëns pour l'occasion : "Les enfants ont perdu des pièces Playmobil, alors je les reconstitue pour les petits-enfants". Une recherche de longue haleine pour Maryse, qui peut compter sur l'impressionnante collection de Fanny.

La jeune femme a amassé des centaines et des centaines de pièces détachées. "Ça leur permet de chercher et de trouver des pièces que l'on ne peut pas trouver hors boîte", explique-t-elle. Il s'agit aussi souvent de pièces qui ne sont plus commercialisées par la marque.

À voir au festival de Playmobil. - Amaury Tremblay

285 figurines

Ce qui impressionne le plus dans la Halle aux toiles, ce sont les grandes mises en scène de Playmobil. Franck est venu de Domfront (Orne), pour présenter sa course de motards avec de très nombreuses figurines : 285 précisément qu'il a toutes "customisées" pour s'inspirer de l'univers de Harley Davidson.

Un camping créé en Playmobil. - Amaury Tremblay

"En chinant les Playmobil pour mon fils, j'ai eu une idée et ça a bien marché la première fois", raconte l'Ornais qui a été touché par ce passe-temps, qui l'occupe désormais beaucoup.

De nombreux engins. - Amaury Tremblay

Jusqu'au dimanche 3 novembre 2019, à la Halle aux toiles de Rouen. De 10 h à 18 h (17 h le dimanche). Entrée : 2€, gratuit pour les moins de 6 ans.

