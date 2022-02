Rouen. Un grand voyage pour les 150 ans de la première course cycliste

Chaque année, des millions de fans se pressent le long des routes pour voir passer le Tour de France, sa caravane et ses champions. Mais dans le lot, combien savent où et quand s'est disputée la première course cycliste d'endurance au monde, bien avant l'apparition de la Grande Boucle ? Du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019, une troupe de passionnés va rejouer l'histoire pour apporter la réponse, entre Paris et Rouen (Seine-Maritime).

Sur les traces de la première course cycliste

"Il y a bien eu une tentative entre Paris et Versailles, mais ce n'était pas organisé. Paris-Rouen, le 7 novembre 1869, c'était la première vraie course structurée avec des inscriptions, des prix…", rappelle Guy Gaudy, organisateur de cette reconstitution. Sur son vélocipède, lui-même va prendre part à ce voyage fou de plus de 170 kilomètres : "c'est plus que les 123 de l'époque mais nous ne pouvons pas suivre les mêmes routes. Sur trois jours, nous essaierons par contre de maintenir la même moyenne qu'eux, soit environ 10km/h."

De la capitale à Rouen, en passant par Mantes-la-Jolie, Les Andelys et Pont-de-l'Arche, le groupe ne devrait passer inaperçu sur ces grands vélocipèdes, qui réclament un vrai savoir-faire pour ne pas chuter. "Le pédalier est sur la roue avant, donc il faut de l'équilibre et en plus la cadence de pédalage est assez élevée", précise Guy Gaudy.

À ses côtés, quelques courageux vont participer à cette balade hors du commun, ou bien la suivre de près comme le petit-fils du vainqueur de l'époque, l'Anglais James Moore qui avait bouclé le parcours en 10h25, des descendants des premiers organisateurs ou encore le journaliste Gérard Holtz, célèbre voix du Tour du France pendant des années à la télévision.

Le journaliste Gérard Holtz sera la vedette de ce périple hors du commun, du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019 entre Paris et Rouen (Seine-Maritime). - Géraldine Gaudy

Notamment pour faire le plein de lubrifiant sur des machines qui en réclament beaucoup, le petit peloton devrait faire des pauses régulières, environ tous les 15 kilomètres. Si leur planning est respecté, ces forçats de la route des temps modernes espèrent arriver devant l'Hôtel de ville de Rouen le lundi 11 novembre 2019, vers 17 h. Ils pourront alors savourer leur exploit, 150 ans après leurs illustres prédécesseurs.