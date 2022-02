Rouen. [Test] Le célèbre jeu télé Fort Boyard a désormais son escape game

Le célèbre jeu télévisé Fort Boyard fêtait ses 30 ans cette année. Désormais, il a son escape à Rouen (Seine-Maritime), sur la place Saint-Marc. La société Team Break a signé un partenariat exclusif avec France télévisions et le producteur ALP pour créer cette salle, inspirée de ce monument de la télévision française. Il n'en fallait pas plus pour motiver la rédaction de Tendance ouest et une partie de son service commercial à se mesurer aux énigmes du père Fouras.

Le principe reste sensiblement le même que pour les autres salles de ce type. Soixante minutes pour résoudre une série d'énigmes qui permet de progresser jusqu'à la salle du trésor et ses précieux boyards. "Pour faire de l'escape game, il vous faut trois choses : votre cerveau, la vue pour résoudre les énigmes et la plus importante, la communication", nous explique-t-on à l'accueil, le temps pour nous de revêtir les tee-shirts à la tête de tigre.

Une plongée au cœur de l'émission culte. - Pierre Durand-Gratian

"Go go, à nous le magot"

Nous pénétrons dans une première salle, remontés à bloc, la petite ritournelle du générique de l'émission bien en tête (ça pourra d'ailleurs servir), lorsque le père Fouras lui-même, nous explique sur un écran la situation. "Mes informateurs m'ont prévenu qu'un certain Pedro comptait s'emparer de mes Boyards. [...] Il faut que vous sécurisiez mon trésor."

Le chronomètre se déclenche alors : sept clés et cinq indices sont à retrouver dans les différentes salles. Le reste est affaire de logique, de capacité à résoudre les casse-tête et surtout de cohésion d'équipe et de persévérance. Impossible d'en dire plus sans révéler les secrets du "mini" Fort Boyard. Mais l'ambiance séduira sans aucun doute les aficionados. Les énigmes sont variées dans la forme, comme l'exigent les escape game modernes. Plus question de simplement trouver les combinaisons de cadenas à code. Systèmes électroniques, d'aimants ou de labyrinthe parsèment le parcours, semés d'embûches et de surprises. De quoi déclencher quelques réactions cocasses au sein de l'équipe.

"Go go, à nous le magot !", disaient les Inconnus dans leur parodie. - Pierre Durand-Gratian

Une nuance importante est notable. Le but n'est pas réellement de sortir, mais d'arriver à la salle du trésor avec le maximum de clés et d'indices, pour atteindre ce moment magique, celui où les boyards tombent derrière les grilles de la cage. Défi relevé pour la Team Tendance ouest, en 53 minutes, avec l'ensemble des pièces. Plutôt brillant, même si notre modestie doit en souffrir. Blague à part, le moment est définitivement agréable, ludique et immersif. Et c'est quand même ça l'important.

