Rouen. La championne de France de cosplay est de Rouen

Dimanche 22 septembre 2019. C'est enfin la délivrance pour Alice Hérault, alias Livanart, Rouennaise (Seine-Maritime) de 28 ans. Pyke, le personnage qu'elle incarne, un héros du jeu vidéo à succès League of Legends, apparaît dans l'écran géant de la salle lyonnaise. Elle est sacrée championne de France de cosplay, une discipline qui consiste à se grimer en personnages d'univers fantastiques, de jeux vidéo ou de mangas.

"J'ai eu une espèce de black-out, mais ça a été un gros gros soulagement", explique-t-elle. Il faut dire qu'elle avait passé du temps sur ce costume, "des centaines d'heures", pour totalement se métamorphoser et, d'abord, se transformer en homme. Une manière aussi de s'affirmer dans un monde parfois machiste. "J'ai créé un corps", explique la jeune femme. Elle a dû, chez elle, construire un moule adapté à sa morphologie, en silicone, avant de sculpter elle-même les muscles du personnage sur ce plastron. Même démarche avec un masque intégral. Un réel investissement, de plus de 3 000 euros en l'occurrence, et une démarche artistique complète, puisqu'elle a dû aussi présenter une interprétation sur scène.

"Je suis plus ouverte aux gens"

Voilà pour Alice Hérault tout l'intérêt du cosplay (contraction de costume et de roleplay) : apprendre. Dans son cas, apprendre à coudre, à sculpter, à réaliser des montages électroniques pour des personnages qui nécessitaient des effets spéciaux lumineux. C'est ce côté créatif qui a toujours séduit cette passionnée de dessin, gérante d'une entreprise d'escape game dans la vie de tous les jours. Une passion qui lui est venue, il y a cinq ans, avant que le phénomène ne prenne autant d'ampleur. Elle recrée alors le personnage de Big Sister, du jeu Bioschok, puis se prête au jeu des conventions cosplay, chaque fois avec un nouveau costume, et toujours avec un certain succès. La discipline a aussi permis à Alice, fan de jeux vidéo un peu timide, de sortir de sa coquille. "Je suis plus ouverte aux gens, je suis plus exigeante avec moi-même, ça m'améliore". Elle représentera désormais la France à Londres, au concours Euroscosplay, le samedi 26 octobre, en attendant pourquoi pas, de vivre de sa passion en créant des costumes.

