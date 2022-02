Rouen. Simon Valentin, encore étudiant et déjà champion d'Europe de Scrabble

Pierre Corneille est mort sans avoir la moindre idée de ce que peut être le Scrabble. Mais sa célèbre maxime du Cid s'applique facilement quatre siècles plus tard à un autre jeune Rouennais : "je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années." Du haut de ses 21 ans, Simon Valentin le prouve en étant déjà champion de France et champion d'Europe de Scrabble par équipe, avec le club de Rouen.

35e joueur mondial

Étudiant à l'INSA (Institut national des sciences appliquées), le jeune homme s'est mis à manier les petites lettres carrées pour suivre l'exemple de sa mère et de sa grand-mère. "J'ai pris ma première licence en CM2", se souvient le champion, actuellement classé 35e mondial. À force d'expérience, de tournois et d'entraînements, Simon Valentin a rapidement progressé. "Ce que j'aime dans le Scrabble, c'est que c'est un sport équitable, où on ne peut pas dire que l'autre a eu plus de chance. Pour être un bon joueur, je pense qu'il faut une bonne mémoire et bien travailler. Moi, je fais des listes d'une centaine de mots que j'apprends par cœur", résume-t-il.

Ce n'est pas l'aspect le plus agréable de ce sport cérébral, de son propre aveu, mais cette technique d'apprentissage un peu mécanique lui a déjà sauvé la mise. "Aux championnats du monde Juniors, à Agadir, j'avais beaucoup de retard sur mon adversaire. D'un coup, j'ai placé le mot "Grateron". C'était risqué parce que je n'étais pas sûr de moi mais je me disais bien que je l'avais déjà lu quelque part", se remémore le jeune homme. Un coup de poker qui lui a permis de refaire son retard et de remporter la partie.

Aujourd'hui, ses titres nationaux et internationaux ne changent pas son quotidien, même si ses connaissances en orthographe l'aident au quotidien. "Ça reste un sport, donc nous sommes des compétiteurs. Il n'y a quasiment pas d'argent à gagner, mais ce serait génial d'avoir un titre mondial", admet-il lorsque se pose la question de l'avenir. Pourquoi pas dès juillet 2020, lors des prochains mondiaux organisés à Abidjan ?