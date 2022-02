Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 31 juillet

Manche

"Réveillez les chouettes" revient en plein air à Sauxemesnil ce samedi 5 août 2017 dès 18h30 avec 5 concerts au programme : Cyril Mokaiesh, Archimède, Karpartt, le groupe saint-lois X-Port et la marraine de cette cinquième édition Eskelina se succéderont sur scène.

Calvados

Samedi 5 août 2017 c'est le concert sables animés à Ouistreham Riva Bella à l'occasion du marché nocturne. Dès 20h c'est le concert pour les enfants avec Olifan et à 22h séance de cinéma en plein air, la projection du film "Le Bons Gros Géant" sur la plage.

Orne

Ce dimanche 6 août 2017, participez à la première concentration auto-rétro au Mesnil-Hermei entre Falaise et Flers. Au programme : Bourse d'échange aux pièces, foire à tout, petit déjeuner au tripe dès 8h et restauration sur place toute la journée.

Eure

Retrouvez le festival de musique, Les Musicales de Cormeilles jusqu'au 14 août 2017 au théâtre de Cormeilles ! Dany Doriz invite Manu Dibango : Samedi 29 juillet à 17h & 21h, The Blackburn Cathedral Choir : Mardi 1er aout à 20h30, Diva Opera - La Bohème : Samedi 5 août à 20h30, L'Octuor Talich - Kadenza : Lundi 7 aoüt à 20h30, The Dennis Hopper's : Mercredi 9 août à 20h30, Liber'Tango : Samedi 12 août à 20h30, Texier Jazz Sextet - Sky Dancers : Lundi 14 août à 20h30. Tarifs : 10€ / 15€ / 20€ / 25€ / 30€ Informations et billetterie à l'office de tourisme de Bernay : 02.32.43.32.08

Seine-Maritime

Venez jouer à la plage ce lundi 31 juillet 2017 de 14h à 17h à Fécamp. La ludothèque apporte salons de jardin, jeux et jouets. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte.