Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 25 juillet

Manche

Ce dimanche 30 juillet 2017 rendez-vous à Donville les Bains pour l'étape de la tournée Skim School Tour à partir de 10h30 sur la plage avec la team Mauna Kéa. Au programme : Découverte du skimboard en cours structurés. Démonstrations skimboard et " winch skim " ou encore un espace équilibre et une exposition avec animations sur l'écologie "respecte ta plage".

Calvados

Venez nombreux assister au 1er Critérium d'Après Tour de France à Lisieux, c'est la 36ème édition. A partir de 14h, courses d'amateurs et à partir de 19h30, contre la montre, puis critérium des professionnels. Venez admirer les rois de la petite reine qui vous ont fait rêver lors du Tour de France.

Orne

Cet été la Cité médiévale de Domfront en Poiraie se vit en musique ! Réservez vos mercredis car Cité en musique est revenu pour sa 3e édition. Au programme ce mercredi 26 juillet 2017, les concerts de Mandarine et Rakia, toutes les infos et la programmation sur ville-domfront.fr.

Seine-Maritime

Du 28 juillet au 06 août 2017, Étretat et Fécamp organisent la 12e édition du festival Offenbach. Pour le 12e anniversaire du festival, l'association " Les Amis d'Offenbach " dévoile une programmation variée et pleine de surprises, avec notamment la représentation de nombreux artistes sur Étretat et Fécamp. Les infos et le programme sur seine-maritime-tourisme.com.

Eure

Rendez-vous à Toukyland à Val-de-Reuil pour les animations d'été ! Chaque journée, une animation flash aura lieu au cours de la journée : Chaises musicales, béret, 1,2,3 soleil, Chorégraphie, sac à patates, touky... demandez le programme ! Les tarifs ne diffèrent pas de d'habitude, 5.50€ pour les enfants de 1 an à 3 ans et 8.50€ pour les enfants de plus de 3 ans. Plus d'infos sur eure-tourisme.fr