Reconstitutions. Au Camp Geronimo, les femmes mises à l'honneur

Histoire. Depuis 2007 se déroule à Sainte-Mère-Église le camp Geronimo. Le but ? Proposer au public des reconstitutions et des pièces de collection de la Seconde Guerre Mondiale. Peu à peu, le rôle des femmes se fait plus exposé.