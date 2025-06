Gonfreville-l'Orcher. Ils réinventent Friends, Kaamelott ou Alerte à Malibu… Assistez à un tournoi international complètement fou !

La Fédération régionale d'improvisation théâtrale (la Frit) de Gonfreville-l'Orcher organise son traditionnel festival international d'improvisation les 6, 7 et 8 juin. Une façon de clôturer en beauté sa saison à l'Espace culturel de la pointe de Caux (ECPC).

Le public est invité à voter

La Frit est une association qui pratique l'improvisation théâtrale depuis 1991. Un match d'improvisation se joue comme un combat, avec un arbitre prêt à lancer les défis. Les joueurs improvisent sur des thèmes donnés, avec des scènes qui vont de 30 secondes à six minutes. Le public est invité à voter pour ses performances favorites. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est "les séries télé". Il y en aura pour tous les goûts, de La petite maison dans la prairie, en passant par Friends, Alerte à Malibu, Kaamelott, La Casa de Papel ou Stargate.

Trois équipes : allemande, portugaise et belge

La Frit reçoit trois équipes pour cette édition 2025. La LIBER de Berlin en Allemagne revient pour la troisième fois. Leur jeu efficace, subtil, drôle et poétique à la fois n'en finit pas d'impressionner le public et leurs camarades de jeu. Deux nouvelles équipes fouleront pour la première fois la scène de l'ECPC : les ImproStudio de Lisbonne au Portugal et Les Oh my God de Namur en Belgique.

Chaque soirée proposera deux matchs d'improvisation, au tarif unique de cinq euros la soirée. Tous les improvisateurs sont francophones.