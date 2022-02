Caen. Une nouvelle exposition sur la bataille et la libération de Caen

Revivez les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale en plongeant au cœur de l'été 44. Depuis le 19 mai, à l'hôtel de ville de Caen (Calvados), un espace permanent est consacré à la Bataille et à la Libération de Caen, événements historiques qui ont marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition, intitulée "Un été 44, la vie continue", avait déjà été présentée en 2014 lors du 70e anniversaire du Débarquement.

Parce qu'il est bon de le rappeler, même si le débarquement des Alliés est survenu le 6 juin 1944 sur les plages normandes, la ville de Caen n'a été libérée qu'à partir du 19 juillet 1944. Pendant les bombardements de juin et juillet 1944, l'Abbaye-aux-Hommes sert de refuge aux milliers de civils retranchés pour survivre. Cette exposition rend donc hommage aux Caennais qui, malgré eux, se sont retrouvés au cœur de cette Bataille.

Pour accéder à l'exposition, il faut d'abord traverser le cloître situé au cœur de l'abbaye. "C'est dans ce cloître que les gens ont été hébergés pendant plusieurs jours. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer le lendemain" explique Catherine Pradal-Chazarenc, 1re adjointe à la ville de Caen en charge du tourisme. "Cela permet de prendre la mesure de ce qu'ont pu vivre toutes ces personnes lors de la Bataille".

Romain Desclos, guide conférencier, Catherine Pradal-Chazarenc, 1re adjointe à la ville de Caen et Patrick Nicolle, conseiller municipal. - Solenn Boulant

"Faire le lien entre la ville et son histoire"

Différents panneaux expliquent thème par thème la situation de Caen à l'été 44 (soigner les blessés, accueillir les réfugiés). Des témoignages audio comme ceux de Jean-Marie Girault, André Heintz et Chantal Rivière-Nobécourt, décédés depuis, viennent également ponctuer la visite. Parmi les objets conservés, des journaux d'époque, des masques à gaz, statues en bronze, autant d'objets et d'œuvres qui aident à comprendre cette page importante de l'Histoire.

"L'objectif est de faire le lien entre la ville et son histoire. Certaines personnes vont peut-être même découvrir des gens de leur famille. La jeune génération va aussi pouvoir se rendre compte de ce qu'il s'est passé pendant cette période". indique Catherine Pradal-Chazarenc.

Pratique. Exposition "Un été 44" à l'hôtel de ville de Caen (Calvados). Gratuit pour les Caennais sur présentation d'un justificatif. Horaires. Du 1er avril au 30 juin. Du lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures. Vendredi de 8 heures à 17 heures. Week-ends et jours fériés de 9h30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Du 1er juillet au 31 août. Lundi au vendredi de 8 heures à 18h30. Week-ends et jours fériés de 9h30 à 18h30.