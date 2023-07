Alerte sécheresse. Quelles sanctions risque-t-on en cas de non-respect des restrictions en Normandie ?

Si certains départements comme la Manche échappent à la hausse des températures sur le territoire national, d'autres zones sont touchées par le manque d'eau, et les restrictions qui les accompagnent.

La préfecture du Calvados a annoncé lundi 10 juillet la mise en alerte sécheresse du secteur de Touques, à l'est du département. Concrètement, cela signifie que les restrictions d'eau sont plus importantes : "Le niveau des nappes phréatiques est majoritairement bas à très bas. Afin d'éviter des tensions sur l'alimentation en eau potable de la population et de préserver les milieux aquatiques, des mesures de restriction doivent être renforcées à l'est du département", a détaillé la préfecture.

Quelles sont les mesures de restrictions d'usage de l'eau lors d'une alerte sécheresse ?

Lorsque l'alerte sécheresse est déclenchée par la préfecture, un certain nombre de mesures sont à respecter sur le territoire concerné :

• L'arrosage des potagers est interdit entre 11 heures et 18 heures, tout comme celui des pelouses, des jardins, des fleurs et des espaces verts publics et privés.

• Le remplissage des piscines à usage personnel est interdit (sauf remise à niveau).

• Le lavage des véhicules est autorisé sur les pistes équipées de haute pression ou de système de recyclage.

• Le lavage des voiries est interdit (sauf s'il est réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnelle).

• L'arrosage des terrains de sport et des hippodromes est interdit entre 11 heures et 18 heures, sauf par l'utilisation des eaux usées traitées.

• L'arrosage pour les golfs est interdit, sauf pour ceux qui respectent la charte nationale "golf et environnement" (pour ceux-là l'interdiction vaut de 8 heures à 20 heures).

• Le nettoyage des façades, des murs et des toits est interdit sauf s'il est réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnelle.

Que risque-t-on en cas de non-respect des restrictions d'usage d'eau ?

En cas de non-respect des restrictions d'usage d'eau, les contrevenants s'exposent à une amende de 5e classe, la plus importante de la catégorie : le montant peut atteindre 1 500 euros. Selon le Code pénal, la somme peut doubler en cas de récidive.

Pour les personnes morales (entreprises, associations, collectivités…), le montant de l'amende peut grimper jusqu'à 7 500 euros.