Calvados. Le Département s'investit pour protéger la ressource en eau

À l'instar d'autres départements, le Conseil départemental du Calvados s'empare du Projet de territoire pour la gestion de l'eau, le PTGE. Si le Département n'est pas une institution qui a vocation à prendre des mesures, la préfecture se félicite qu'il s'implique à ce point dans la préservation de l'eau et la lutte contre la sécheresse, en rassemblant tout les concernés.

"Ce PTGE va se dérouler en plusieurs étapes, indique Audrey Gadenne, présidente de la commission transition environnementale. On va d'abord effectuer un diagnostic, en consultation avec tous les acteurs du territoire : les élus, les usagers, les présidents de syndicats, les industriels, les pêcheurs… Ensuite, nous pourrons établir des scenarii et un programme d'actions." Charge ensuite au préfet de prendre des mesures s'il le pense nécessaire. Ce PTGE doit durer en tout deux ans.

Puisque ce PTGE concerne également les bassins-versants, le Calvados implique aussi ses voisins de l'Orne et de la Manche dans ses travaux. "Nous allons tous collaborer pour avoir un résultat commun. Si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit coconstruit pour avoir une réponse qui fédère et que nous allons tous mettre en application", poursuit l'élue.

Et il faut dire que la situation est plutôt préoccupante, selon elle. Certes la pluie ne manque pas ces derniers jours, mais "il pleut alors que les nappes n'ont pas encore suffisamment rechargé. Puis, la végétation reprend et puise déjà dans les nappes phréatiques pour se nourrir".