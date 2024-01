Féminicide à Bretoncelles. Le mari reconnaît le meurtre de Magali Barbu

Le corps d'une femme, Magali Barbu, 52 ans, a été retrouvé mardi 23 janvier au soir dans une voiture stationnée devant son domicile à Bretoncelles. La quinquagénaire a été tuée par balles par son mari de 54 ans, qui a reconnu les faits. Les motifs du meurtre restent à déterminer.

Ce sont des proches, inquiets de ne pas avoir des nouvelles de la femme, qui ont donné l'alerte auprès des gendarmes. A leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers et les militaires découvrent un homme alcoolisé. Il a une blessure importante au niveau de la joue gauche. Rapidement, l'homme indique aux forces de l'ordre avoir tiré un coup de fusil sur son épouse la veille au soir.

Une mort violente

L'action s'est passée à l'intérieur de la maison, lundi 22 janvier. Le tir mortel touche la victime au niveau de la gorge et à l'épaule droite. Le mari, originaire de l'Eure-et-Loir, se débarrasse ensuite de l'arme et quitte le domicile en voiture, à bord de laquelle il tente de se suicider avec une arme d'épaule. De retour au domicile, il dépose le corps sans vie de sa femme dans un second véhicule stationné devant l'habitation.

Sur place, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie d'Alençon découvrent plusieurs sacs de grandes tailles. L'un d'eux contient le corps sans vie de Magali Barbu. Le médecin légiste a constaté sur place les stigmates d'une mort violente. Une autopsie a été réalisée mercredi 24 janvier à l'institut médico-légal de Caen.

Déjà condamné pour des violences conjugales

Des recherches d'antécédents effectuées, il ressort que le mis en cause a été condamné par le passé pour des faits de violences conjugales et de détention d'arme. La situation du couple ne faisait pas l'objet d'un suivi judiciaire ou associatif.

L'enquête de voisinage, l'environnement du couple, les auditions des différents intervenants se poursuivent, de même que les recherches de l'arme du crime qui, à ce stade, sont restées vaines. La brigade de recherches de Mortagne-au-Perche a été saisie de l'enquête ouverte du chef d'homicide volontaire sur conjoint, avec le soutien de la section de recherches de Caen.