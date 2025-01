Calvados. Le département placé en vigilance orange pour crues et jaune pour pluie et inondation

Ce samedi 25 janvier, le département du Calvados a été placé en vigilance orange pour crues et jaune pour pluie et inondation par Météo France.

Lire aussi. Tempête Eowyn. Vigilance orange aux crues déclenchée dans un département normand

Plusieurs cours d'eau placés en vigilance pour crues

Selon la préfecture calvadosienne, "en raison des précipitations dans le Calvados, les cours d'eau suivants sont placés en vigilance crues : la Vire, le Noireau, l'Orne moyenne et aval, la Risle aval, l'Eure moyenne et aval et l'Epte".

"Ne vous engagez pas, ni à pied ni en voiture sur une route", prévient la préfecture. Elle conseille aussi de s'éloigner des cours d'eau, de ne pas stationner sur les berges et de ne pas s'engager ni en voiture ni à pied sur une route inondée.

Vendredi 24 janvier au soir, deux cours d'eau étaient placés en vigilance orange pour crues : l'Orne moyenne et aval et Dives.