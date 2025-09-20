En ce moment Mourir demain Natacha St-PIER
Valdallière. Un incendie se déclare dans une habitation, le locataire conduit à l'hôpital

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans une habitation ce samedi 20 septembre dans la commune de Valdallière dans le Calvados. Le locataire de l'habitation, un homme de 40 ans, a été pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital.

Publié le 20/09/2025 à 16h46, mis à jour le 23/09/2025 à 15h14 - Par Justine Carrère
Ce samedi 20 septembre, un incendie s'est déclaré dans une habitation située à Valdallière dans le Calvados. Un homme a été conduit à l'hôpital.

Ce samedi 20 septembre, un incendie s'est déclaré au 2 rue Pierre Menochet à Valdallière dans le Calvados vers 8h15. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu de maison. Un homme de 40 ans, locataire de l'habitation a été pris en charge. Légèrement brûlé et incommodé par les fumées, il a été transporté au centre hospitalier de Vire. Les pompiers ont maîtrisé les flammes à l'aide de deux lances. 

La gendarmerie et un conseiller municipal se sont aussi rendus sur les lieux. Vers 14h, l'intervention se poursuivait.

Valdallière. Un incendie se déclare dans une habitation, le locataire conduit à l'hôpital
