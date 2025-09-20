Valdallière. Un incendie se déclare dans une habitation, le locataire conduit à l'hôpital

Ce samedi 20 septembre, un incendie s'est déclaré au 2 rue Pierre Menochet à Valdallière dans le Calvados vers 8h15. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu de maison. Un homme de 40 ans, locataire de l'habitation a été pris en charge. Légèrement brûlé et incommodé par les fumées, il a été transporté au centre hospitalier de Vire. Les pompiers ont maîtrisé les flammes à l'aide de deux lances.

La gendarmerie et un conseiller municipal se sont aussi rendus sur les lieux. Vers 14h, l'intervention se poursuivait.