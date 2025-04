Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol noue des alliances contre Olivier Faure en vue du prochain congrès du PS

Fermement opposé à Olivier Faure (actuel premier secrétaire du PS), Nicolas Mayer-Rossignol, le maire socialiste de Rouen, déjà candidat en 2023 pour prendre la tête du parti, a annoncé, vendredi 11 avril, fusionner sa contribution au prochain congrès du parti (prévu à Nancy du 11 au 13 juin) avec deux autres courants au sein des socialistes. Avec lui, Hélène Geoffroy et son mouvement "Debout les Socialistes" et le député de l'Eure Philippe Brun et son courant "Pour un nouveau socialisme", espèrent former un bloc commun pour renverser Olivier Faure en juin prochain.

Les signataires refusent toute alliance avec LFI

"Les signataires de ce communiqué ont ouvert ce vendredi 11 avril des discussions pour rendre possible la présentation d'un Texte d'orientation commun, ouvertes à celles et ceux qui, comme nous, souhaitent que ce 81e congrès du Parti socialiste soit celui du changement et celui qui va unir à nouveau les socialistes", précisent les trois formations dans un communiqué cosigné par des figures socialistes telles que Jérôme Guedj, Laurence Rossignol, Anne Hidalgo, Carole Delga ou encore le maire de Saint Ouen Karim Bouamrane.

• A lire aussi. Un parti divisé et une ambiance électrique en perspective à Marseille

Tous se disent en opposition à "la brutalisation du débat public", ciblant, à demi-mot, La France insoumise avec laquelle ils refusent désormais toute alliance, marquant ainsi leur opposition avec la ligne d'Olivier Faure. "Les convergences sur le fond doivent déterminer les alliances électorales ; pas l'inverse, poursuit le communiqué. Nous rejetons toute alliance avec quiconque prône le populisme, alimente la haine antisémite, raciste, sexiste ou homophobe."

Boris Vallaud, autre opposant à Olivier Faure, et chef des députés socialistes à l'Assemblée nationale, a présenté lui aussi une contribution pour le prochain congrès du PS mais ne figure pas parmi les signataires de cette déclaration.