Congrès du PS. Un parti divisé et une ambiance électrique en perspective à Marseille

Ils ne vont pas y aller main dans la main. Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol sont attendus, vendredi 27 janvier, à Marseille, pour le 80e congrès du PS. Les deux socialistes s'affrontent dans une longue et pénible bataille de chiffres et d'égo depuis vendredi 20 janvier, lendemain du second tour du vote des militants socialistes, appelés aux urnes pour choisir la nouvelle direction du parti, entre un Olivier Faure, fidèle à la ligne Pro-Nupes qu'il porte depuis les dernières élections législatives, et Nicolas Mayer-Rossignol, qui plaide pour une refondation du parti avec, notamment, les opposants à la nouvelle alliance de gauche entre les Insoumis, les communistes et les écologistes.

Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours les résultats de la commission de récolement qui a validé la victoire d'Olivier Faure, lui donnant 51,09 % des voix, contre 48,91 % à son rival. Le maire de Rouen réclame la poursuite du recomptage et dénonce des "fraudes dignes d'un autre temps". Des accusations démenties par Olivier Faure.

Dans un courrier adressé aux adhérents du parti dernièrement, Olivier Faure, qui revendique avoir remporté le scrutin, estime que "l'heure n'est ni à un nouveau vote, ni à des conciliabules infinis". À Marseille, une ville qui a majoritairement voté pour son texte, le Premier secrétaire, devrait avoir l'approbation des militants locaux.

Cette semaine, le maire de Rouen s'est d'ailleurs offert un marathon médiatique afin de rappeler sa position. Durant sa tournée des grandes chaînes nationales à Paris, l'élu normand a suggéré, entre autres, d'installer une direction collégiale à la tête du parti entre Olivier Faure, Hélène Geoffroy (candidate éliminée au premier tour) et lui-même, au regard des résultats très serrés. Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a demandé au Premier secrétaire sortant de "prendre ses responsabilités" pour sortir de la crise.