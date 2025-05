Rouen. Qualifié pour le second tour à l'élection du premier secrétaire du PS, Nicolas Mayer-Rossignol appelle Boris Vallaud à le rejoindre

Sans surprise, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol s'est qualifié pour le second tour des élections du premier secrétaire du Parti socialiste à l'issue d'un premier vote des militants, organisé mardi 27 mai. Si les résultats définitifs seront communiqués mercredi 28 mai à l'issue d'une "commission de recollement", le maire de Rouen et ses soutiens, Philippe Brun (député socialiste de l'Eure) et Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en-Velin) revendiquent ainsi 40 à 41% des voix contre 42% pour le sortant Olivier Faure et 18% pour le troisième candidat et chef de file des députés socialistes Boris Vallaud.

Alliance avec Boris Vallaud ?

Ce dernier fait l'objet de toutes les attentions dans la perspective d'un report de voix pour le second tour prévu le 5 juin. "Nous appelons une direction collective avec Boris Vallaud", lance le maire de Rouen qui demande également l'organisation d'un débat avec Olivier Faure avant le second tour. L'élu appelle aussi à reconstruire un Parti socialiste "qui se rétrécit". Sur les près de 40 000 militants inscrits, seuls 23 000 se sont exprimés pour ce vote. "On a jamais eu aussi peu de militants", déplore le maire de Rouen. A la question d'une possible candidature pour les présidentielles de 2027, Nicolas Mayer-Rossignol ne veut pas précipiter les choses. "Ce congrès ne doit pas être une manière déguisée de préparer un candidat aux présidentielles", demandant à Olivier Faure, à son tour, de clarifier sa position sur ce sujet.

Pour le député socialiste de l'Eure Philippe Brun, ces résultats signifient que "60% des militants veulent le changement" et rompre avec la direction actuelle. "C'est le socialisme de sous-traitance que la majorité des militants ne veulent plus." "De fait, la ligne du Parti socialiste a changé avec cette élection du 27 mai", poursuit de son côté Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaulx-en-Velin.

Après le vote concernant les textes d'orientation, le prochain tour pour élire la tête du parti se tient le 5 juin prochain, soit une semaine avant le début du congrès du PS à Nancy prévu du 13 au 15 juin. La campagne se poursuit donc.