Rouen. Pourquoi les food-trucks des quais rive gauche ne sont-ils toujours pas installés ?

C'est désormais une habitude depuis 2019. Pour les beaux jours, des food-trucks s'installent sur les quais rive gauche de Rouen pour proposer une offre de restauration et des animations. Cette année, la Métropole Rouen Normandie (MRN) a relancé son appel à projets pour deux emplacements à partir du 24 mai, mais rien n'est installé pour l'heure, faute de candidats satisfaisants. "Le premier appel à projets s'est révélé infructueux", indique Matthieu Soyer, directeur général adjoint des services à la Ville de Rouen pour le pôle attractivité et cadre de vie. "Les dossiers étaient incomplets, il y avait des irrégularités dans la présence que l'on souhaitait ou alors il n'y avait pas d'offre d'animations", indique-t-il.

Car l'appel à projets de la MRN est assez exigeant. Il requiert une présence du mardi au samedi, une offre de restauration qui favorise des produits locaux et le circuit court, et des animations pour faire vivre les quais. Les candidats des années précédentes ne reviennent pas et les nouveaux ne se sont pas non plus bousculés. "Le modèle économique n'est pas si évident, reconnaît Matthieu Soyer. Les food-trucks se sont beaucoup développés après le Covid mais on en revient." Il indique aussi que certains, qui ont obtenu des emplacements à l'année, ne souhaitent pas revenir de manière saisonnière.

Un food-truck dès le 17 juin

Un second appel à projets a donc été lancé. Sur trois candidats, un a été retenu même si l'idée était plutôt "d'en accueillir deux ou trois".

Döze chromé va donc s'installer au pied du pont Jeanne-d'Arc à partir du 17 juin et jusqu'au 29 septembre, du mardi au samedi. "Ils proposent une cuisine et un bar écoresponsables avec des produits frais et une ambiance guinguette", insiste Matthieu Soyer. Dans une belle caravane "Airstream" chromée à l'américaine, ils offriront des sandwichs italiens pour les repas et des boissons en journée. Ce qui a séduit aussi, c'est que Döze chromé promet de proposer deux à trois animations par semaine : ateliers pour les enfants, ateliers cocktails, vide-dressing, mini-brocantes ou scènes ouvertes sont notamment prévus.

Un seul food-truck donc pour l'heure, mais la Métropole ne ferme pas la porte à d'autres candidats pour cette saison. Le Petit Luval sera aussi présent sur le site de Rouen sur mer pendant la durée de cet événement, entre le 4 juillet et le 3 août.